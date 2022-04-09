Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, 6 açıktan hırsızlık, 3 yağma, 2 otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, bisiklet hırsızlığı ve kapkaç olayı olmak üzere 14 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 13 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde muhtelif çalıntı malzemeler ile birlikte tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Haberler

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