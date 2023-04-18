GAZİANTEP'TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, iki ayrı evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, iki ayrı evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Gümüştekin Mahallesinde 8 Nisan'da 2 ayrı evden hırsızlık meydana geldi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi incelemesi ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı araştırma sonunda hırsızlık şüphelilerinin H.K. ve A.G. olduğunu belirledi. Polis, adresini saptadığı 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.