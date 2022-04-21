GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, bir kurumdan kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kurumdan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hırsızlığın meydana geldiği bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kameralarının incelemesinde, 2 şüpheliyi belirledi. Ekipler, daha sonra kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel