GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler

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GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, bir kurumdan kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, bir kurumdan kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kurumdan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hırsızlığın meydana geldiği bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kameralarının incelemesinde, 2 şüpheliyi belirledi. Ekipler, daha sonra kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Hisarcık, Polis, Güncel, Haberler

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