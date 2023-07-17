Gaziantep'te 2 Hastanede 3 Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 3 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.