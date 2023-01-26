Gaziantep'te 2 haftada 59 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı Güncel Haberler GAZİNTEP'te, jandarmanın 2 haftada düzenlediği 3 operasyonda 59 kaçak göçmen yakalandı. GAZİNTEP'te, jandarmanın 2 haftada düzenlediği 3 operasyonda 59 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 hafta içinde yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlere yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yakalanan 59 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Operasyon Güncel Haberler

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