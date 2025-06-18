Gaziantep'te 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'te motosikletli Yunus Timleri, yağma suçundan 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 25 yıl 8 ay ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Yunus Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, "yağma" suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ö. ve 19 yıl hapis cezası olan B.İ. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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