Gaziantep'te 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te motosikletli Yunus Timleri, yağma suçundan 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 25 yıl 8 ay ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Yunus Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, "yağma" suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ö. ve 19 yıl hapis cezası olan B.İ. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel