Gaziantep'te 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
Gaziantep'te 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.H. ve V.H.'nin gizlendikleri adresi belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla B.H. ve V.H. yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Polis, Güncel, Haberler

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