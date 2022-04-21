Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirilen iş yerinin sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde taklit ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Şehitkamil ilçesindeki iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 taklit ürün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.