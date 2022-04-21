Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirilen iş yerinin sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirilen iş yerinin sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde taklit ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Şehitkamil ilçesindeki iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 taklit ürün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title