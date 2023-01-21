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Gaziantep'te 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Gaziantep'te 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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