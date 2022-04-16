Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Mahallesi Kahramanmaraş Bulvarı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphe üzerine Ş.D. (45) yönetimindeki 27 P 1234 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem yapılırken araca ise el konuldu.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Sigara, Güncel, Haberler

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