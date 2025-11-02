Gaziantep'te 19 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U. adlı firari hükümlü, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. O.U.'nun 10 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 10 suç kaydı bulunan O.U'yu (29) belirlenen adrese yaptıkları operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel