Gaziantep'te 19 Mayıs Bayramı Törenlerle Kutlandı

Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Nizip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Adil Özpay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra semt sahasında devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Şiirler okunarak devam eden programda, halk oyunları, tekvando, aba güreşi ve koşu gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi.

Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, protokol üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- İslahiye

İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Çitçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çitçi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin ardından öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okudu. Drama ve halk dansları gösterisi ardından spor gösterisi yapıldı.

Çeşitli dallardaki yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkanı Yardımcısı Haydar Yener, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Nurdağı

Nurdağı İlçe Stadı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirlerin okunması ve öğrencilerin gösterileriyle tören sona erdi.

Törene, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.