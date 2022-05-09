Gaziantep'te 180 orman köyüne yangınlara karşı malzeme ve eğitim desteği

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile 180 orman köyünde, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik eğitim verildi ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yaz Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak benzer vakaların Gaziantep'te yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Davut Gül, törendeki konuşmasında, geçen yıl çok büyük yangınlar nedeniyle ciddi miktarda ormanlık alanın yandığını ifade etti.

Bu bilinçle koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarında erken müdahale edersek mücadelede başarı sağlıyoruz. Bu müdahale olmazsa kontrolden çıkıyor yangın. İtfaiye ekipleri yangınlara şehir merkezinde çok rahat ve hızlı müdahale ediyor. Ama kırsal mahallelerde ve orman içerisinde arazözün müdahalesi zaman alıyor. Burada, muhtarların öncülüğünde oradaki vatandaşların gerek yangın çıkmasını önleme gerekse de yangın anında müdahale konusunda bilgilendirilmesi çok önemli. Yangının genişlemesi engellendiğinde, ilgili kurumlar belli süre içerisinde yangınla gelerek müdahale edip söndürecekler. Bu yıl kazasız ve yangınsız bir dönemimiz olmuş olur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise iklim değişikliğinin önemine işaret ederek, bu yüzden doğanın korunması gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarına karşı en büyük kozlarının bilgiye dayalı koruyucu önleyici tedbirler olduğuna işaret eden Şahin, "Eğitimler çok basit bilgiler olarak görülebilir ama kullanılmadığı zaman çok büyük zayiatlar ve yangınlarla karşı karşıya bırakıyor bizi. Ciğerlerimizin yanmaması için tedbir almamız gerek. Yangında o bölgede yaşayan vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Program sonunda orman köylerinin muhtarlarına toplamda 1750 kauçuk şaplak, 1750 çapalı tırmık ve 500 sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtıldı.

Proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından orman yangınlarına ilk müdahale, orman yangını tipleri, orman yangınlarının çıkış nedenleri ve zamanları, alınacak önlemler ve orman yangınlarının söndürülmesi olmak üzere 19 başlıkta eğitim verildi. Personeller ayrıca malzemelerin kullanımı konusunda da bilgi verdi.???????