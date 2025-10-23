Gaziantep'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışması yapıldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevinde gönderildi.