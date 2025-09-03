Haberler

Gaziantep'te 18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 'fuhuşa teşvik veya aracılık etmek' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan firari H.B. emniyet ekipleri tarafından yakalandı. H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde yaptığı çalışmada, "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan H.B'yi (42) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
