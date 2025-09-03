Gaziantep'te 18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde yaptığı çalışmada, "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan H.B'yi (42) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel