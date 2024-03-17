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Gaziantep Sanayi Odası, Hububat İhracatçıları ve Organize Sanayi Bölgesi Çanakkale Zaferi'ni Kutladı

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Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünverdi, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum" komutuyla şehadete yürüyenlerin zaferi olduğunu belirtti.

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Aziz atalarımız tarihin her döneminde koşullar ne olursa olsun 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte görülen en zorlu savaşlarından birisi Çanakkale'de yaşanmış, işgal kuvvetlerinin o dönemin teknolojik silahları, ordu ve donanmalarına karşı, zorluk ve yokluk içerisindeki milletimiz birlik, inanç, cesaret ve olağanüstü bir mücadele ile bu zaferi destanlaştırmıştır. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyük fedakarlıklarla kazanılan zafer Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde aziz vatanımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihi için de bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını aktaran Kadooğlu, "Bundan 109 yıl önce Çanakkale'yi geçmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı milletimiz, aziz vatanın bir karış toprağını vermemek için büyük bir azim, kararlılık ve inançla hareket ederek tarihe altın harflerle yazılan büyük bir zafer kazanmıştır. Çanakkale'de, canlarını hiçe sayarak büyük bir destan yazan şehit ve gazilerin torunları olarak, ülkemiz için daha çok çalışıp üretmeye devam ederek onlara layık olma gayretimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nin tarih sahnesinden silinmek istenen milletin istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini anlatan büyük bir destan olduğunu aktaran Şimşek, "Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Büyük zaferin 109. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu şanlı destanı canları ve kanları ile yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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