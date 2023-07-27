Gaziantep'te 18 Kilo Uyuşturucu Skunk Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramalarda 18 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramalarda 18 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda 18 kilo 550 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel