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Gaziantep'te 18 Kilo Uyuşturucu Skunk Ele Geçirildi

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Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramalarda 18 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramalarda 18 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda 18 kilo 550 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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