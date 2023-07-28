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Gaziantep'te 18 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan iş yerinde; 18 kilo 550 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Güncel Haberler

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