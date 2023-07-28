Gaziantep'te 18 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi gözaltına alındı.