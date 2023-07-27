Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramalarda 18 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 18 kilo skunk ele geçirildi: 1 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir iş yerinde yapılan aramalarda 18 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 18 kilo 550 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.