Gaziantep'te 18,5 Kilo Skunk ile İki Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine dün Nizip ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Arama yapılan otobüsün bagajındaki 2 valizde 18,5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizlerin sahibi olan Y.Y.T. ve M.G. isimli yolcuları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.