Gaziantep'te 18,5 Kilo Skunk ile İki Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada 18,5 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Valizlerin sahibi olan iki şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine dün Nizip ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Arama yapılan otobüsün bagajındaki 2 valizde 18,5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizlerin sahibi olan Y.Y.T. ve M.G. isimli yolcuları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.