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Gaziantep'te 170 Kilo Skunk ve 8,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle bir minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.