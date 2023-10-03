Gaziantep'te 170 Kilo Skunk ve 8,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle bir minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüs ile bağlı römorkundaki çuvallarda, 170 kilo 925 gram skunk ile 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, minibüsteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.