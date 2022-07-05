GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 170 bin makaron ele geçirildi. GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 170 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, bir işyerinde kaçak makaron bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla bir işyerine düzenlenen operasyonda 170 bin boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Makaron Güncel Haberler

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