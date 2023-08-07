Gaziantep'te 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel