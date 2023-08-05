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Gaziantep'te 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ş.G. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olayları şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.G. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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