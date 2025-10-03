Haberler

Gaziantep'te 17 Yaşındaki Eyüp Arıcı'nın Ölümüyle İlgili Dava Devam Ediyor

Gaziantep'te bir bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın cinayet davasında 6 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıklar nedeniyle kapalı yapıldı ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Dava 19 Aralık'a ertelendi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.A.K. ve A.S.P. ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

Davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen U.E.M. hakkında ise diğer duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Baba Ömer Arıcı, adliye girişinde gazetecilere, "Türk adaletine güveniyorum. Hakim ve savcılarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
