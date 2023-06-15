Gaziantep'te 17 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı

Gaziantep'te, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 17 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Şehitkamil ilçesinde bir ikamette yapılan aramada Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 17 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak yapılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Yabancı uyruklu göçmenleri barındırdığı tespit edilen A.E isimli şahıs ise gözaltına alındı. - GAZİANTEP