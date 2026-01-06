Gaziantep'te kamu hastaneleri geçen yıl 17 milyon hastaya hizmet verdi

Gaziantep'te kamu hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinde geçen yıl 17 milyon hastaya hizmet verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 17 milyon hasta muayenesi gerçekleştirilerek vatandaşların sağlık hizmetlerine erişmesine sağlandığı bildirildi.

Anne dostu hastane uygulamaları ile yeni doğan bakım hizmetlerinin sürdürülmesiyle kent genelinde yaklaşık 45 bine yakın doğum gerçekleştirildiği belirtildi.

Aynı zamanda yalnızca kendi nüfusuna değil çevre illere de hizmet veren kentte 2025 yılında 225 bin ameliyat ve yaklaşık 20 bin anjiyo işleminin yarısından fazlasının kamu hastanelerinde yapıldığı kaydedildi.