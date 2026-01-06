Haberler

Gaziantep'te kamu hastaneleri geçen yıl 17 milyon hastaya hizmet verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kamu hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde geçen yıl toplam 17 milyon hasta muayenesi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, anne dostu hastane uygulamaları ile birlikte yaklaşık 45 bin doğum yapıldığını açıkladı.

Gaziantep'te kamu hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinde geçen yıl 17 milyon hastaya hizmet verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 17 milyon hasta muayenesi gerçekleştirilerek vatandaşların sağlık hizmetlerine erişmesine sağlandığı bildirildi.

Anne dostu hastane uygulamaları ile yeni doğan bakım hizmetlerinin sürdürülmesiyle kent genelinde yaklaşık 45 bine yakın doğum gerçekleştirildiği belirtildi.

Aynı zamanda yalnızca kendi nüfusuna değil çevre illere de hizmet veren kentte 2025 yılında 225 bin ameliyat ve yaklaşık 20 bin anjiyo işleminin yarısından fazlasının kamu hastanelerinde yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Sorunlu bir açıklamadır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu