Gaziantep'te 1662 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 1662 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 1662 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 1662 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 1662 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durdurdukları bir tırda arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 1662 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi ve 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Sigara, Güncel, Haberler

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