Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 16 dosyası bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ö'yü, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.