Gaziantep'te 16 suç kaydı olan ve cinayetten aranan şahıs yakalandı

Gaziantep Yeditepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve görevli polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şahsın yapılan üst araması sonucunda, 2 adet ruhsatsız silah ve 13 adet fişek ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucu 16 suç kaydının olduğu ve 13 Temmuz tarihinde Nizip ilçesinde Ö.D. isimli vatandaşı ateşli silah ile öldürdüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep'te durumundan şüphelenilerek durdurulan, 16 suç kaydı olan, 2 adet ruhsatsız silahla yakalanan ve ateşli silah ile cinayetten aranıldığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Gaziantep Yeditepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve görevli polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şahsın yapılan üst araması sonucunda, 2 adet ruhsatsız silah ve 13 adet fişek ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucu 16 suç kaydının olduğu ve 13 Temmuz tarihinde Nizip ilçesinde Ö.D. isimli vatandaşı ateşli silah ile öldürdüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP