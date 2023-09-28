Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 16 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 16 Bin 810 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 16 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adrese gümrük kaçağı sigara operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında baskın yapılan 10 ayrı adresteki arama neticesinde 16 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP