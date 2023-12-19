Gaziantep'te 152 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda aranan 152 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan şüpheliler tutuklandı.
GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin kent genelinde düzenlediği operasyonlarda aranan 152 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 1-17 Aralık tarihleri arasında kent genelinde çalışma yaptı. JASAT destekli ekiplerin çalışması sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 152 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.