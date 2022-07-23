Gaziantep'te 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 1500 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title