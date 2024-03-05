Gaziantep'te 1500 Kutu Kaçak İlaç Ele Geçirildi
Gaziantep'te yapılan operasyonda, kırmızı reçete ile satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Tırda yapılan aramada 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'te "kırmızı reçete" ile satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karkamış Gümrük Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmek isteyen tırda arama yapıldı.
Gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada kırmızı reçeteyle satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gümrükteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.