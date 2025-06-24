Gaziantep'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, Şehitkamil ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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