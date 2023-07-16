Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yüzlerce vatandaşın katıldığı törende, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, kum sanatı gösterisi ve dua etme gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Konuşmalarda, Türkiye'nin darbe girişimleriyle mücadele ettiği vurgulandı.

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşü ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Kum sanatı gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

'GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'da maşası dışarıda olan bir güruh ile mücadele ettiğini söyledi. Çeper, "Bu şehir beni çok içten karşıladı. İlk günden beri kendimi evimde gibi hissediyorum. Cumhurbaşkanımızı dünya liderini kendi ilinde temsil eden bir vali olma gururu ile geldi. 'Mevzu vatansa diğerleri teferruattır' diyen bir milleti darbe girişimleri ile alt edeceğini sananlar yanıldı" dedi.

'DARBE TARİHİNDE HİÇBİR PARLAMENTO BOMBALANMADI'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya darbe tarihinde hiçbir parlamentonun bombalanmadığını aktararak, o gece Meclise gelen tüm milletvekillerine selam gönderdi. Şahin, "Dünyada darbe tarihinde hiçbir parlamento bombalanmamıştır. Sizden aldıkları o güçle Milet meclisinde çağrıldıklarında milletin vekilleri o gece meclise gittiler. Hepsine selam olsun" diye konuştu.

Etkinlik, konuşmaların ardından konser ve çeşitli etkinliklerle son buldu.