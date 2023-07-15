Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Gaziantep'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Vali Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yüzlerce vatandaş katıldı. Programda konuşmalar, dua, kum sanatı gösterisi ve konserler yer aldı.