Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise mesaj yayımladı.

İlçe şehitliğindeki programa, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Rizvan Çiper, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, askeri ve idari personel katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İlçedeki etkinlik, Dervişiye Camisi'ndeki mevlit programı ve Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenecek resim sergisiyle sürecek.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı mesajında, hain darbe girişimini püskürten kahraman Türk milletine minnettar olduklarını vurguladı.

Türk milletinin Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'daki dik duruşunu her zaman göstereceğine işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"Hainler o gün milletin silahını yine millete doğrultmuşlardır. Ancak necip Türk milleti o silahların karşısına geçerek, göğsünü siper etmiş ve tankların, topların önüne geçerek bu milleti kimsenin kirli elleriyle yıkamayacağını göstermiştir. Tüm Türkiye'nin dört bir yanında hainlerin yapmak istediği darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, Türk milletinin vakur duruşu ile sonuçsuz kalmıştır. Bu alçaklar bilmelidirler ki bu tür girişimler 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi her zaman sonuçsuz kalacaktır."