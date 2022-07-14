Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak - Haberler

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Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

Gaziantep'teki toplu taşıma araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın 17.00 ila 00.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Gaziantep'teki toplu taşıma araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın 17.00 ila 00.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri hain darbe kalkışmasının 6'ncı yıl dönümünde tramvay ve halk arasında "turuncu otobüs" olarak adlandırılan belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verme kararı aldı.

Bu kapsamda yarın 17.00 ila 00.00 saatleri arası toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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