Gaziantep'te 15 Temmuz anısına spor etkinlikleri düzenleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına 8 branşta spor etkinlikleri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlere hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de 15 Temmuz'un anlam ve önemini hatırlatmak amacıyla sosyal becerilerini geliştirmek için etkinlikler organize edildiği belirtildi.

Basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, satranç, sutopu, voleybol ve akıl zeka oyunlarıyla gerçekleştirilen etkinliklere, 6-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler bireysel ve takım halinde katılıyor.

17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek olan yarışmalarda mücadele eden bin 200 sporcu arasından derece elde eden 220 sporcu için ödül töreni gerçekleştirilecek ve başarılı olanlara yaşam boyu spor faaliyetlerini teşvik edecek çeşitli ödüller verilecek.