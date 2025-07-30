Gaziantep'te 15 Şüpheli Kurşunlama Olayları Nedeniyle Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te 15 Şüpheli Kurşunlama Olayları Nedeniyle Adliyeye Sevk Edildi
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Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 tabanca, 4 otomatik tüfek ve 19 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmış, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve 21 şüpheliyi tespit eden ekipler, dün 24 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 6'sının ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 otomatik tüfek, 3 kesici alet, 19 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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