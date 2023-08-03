Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 15 Katlı Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın sonucunda 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'te 15 katlı binanın son 2 katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı apartmanın 14. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 15. kattaki daireye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Gaziantep Şahinbey İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title