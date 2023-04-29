Gaziantep'te 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.