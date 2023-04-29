Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title