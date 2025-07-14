Gaziantep'te 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Gaziantep'te, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı Ğ.E.O, jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ğ.E.O, Oğuzeli'nde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel