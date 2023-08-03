Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 14 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y'yi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title