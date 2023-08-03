Gaziantep'te 14 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y'yi yakaladı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel