Uyuşturucu Hükümlüsü Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında "14 yıl 2 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel