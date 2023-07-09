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Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi

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Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 14 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 14 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak şüpheli bir araca operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon çerçevesinde araçta yapılan aramalarda 14 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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