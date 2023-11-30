Gaziantep'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 14 kilo 260 gram metamfetamin ile bin 320 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 14 Kilo Metamfetamin ve Bin 320 Adet Extacy Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 14 kilo 260 gram metamfetamin ile bin 320 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesiyle şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta hassas burunlu köpek destekli aramalarda valizler içerisine gizlenmiş halde 14 kilo 260 gram metamfetamin ile bin 320 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.