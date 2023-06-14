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Gaziantep'te 14 bin 44 taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te 14 bin 44 taklit ürün ele geçirildi

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 14 bin 44 taklit ürün ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 14 bin 44 taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İncilikaya Mahallesi'nde bir iş yerinde taklit ürün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın yapan ekipler, iş yerinde 14 bin 44 taklit ürün ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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