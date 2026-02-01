Haberler

Gaziantep'te 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde "silahlı yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

87 yıllık rekoru kırdı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü